Varga: Regierung will Wachstum trotz Sanktionen aufrechterhalten

Ziel der Regierung ist es, das Wirtschaftswachstum Ungarns trotz der negativen Auswirkungen des Krieges und der Sanktionen aufrechtzuerhalten, erklärte Finanzminister Mihály Varga auf einer Konferenz der Amerikanischen Handelskammer (AmCham) und der Ungarischen Investitionsförderungsagentur (HIPA) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zu den Maßnahmen des Kabinetts, mit denen dieses Ziel erreicht werden soll, gehören die Begrenzung der Preise für bestimmte Lebensmittel und Benzin, das Einfrieren der Zinssätze bis Ende des Jahres und die Einführung eines 350 Milliarden Forint (830 Mio. EUR) umfassenden Unterstützungsprogramms für KMU, erklärte er.

Die ungarische Wirtschaft ist in der ersten Hälfte dieses Jahres um 7,3 % gewachsen, sagte er. Für das Jahr 2022 wird ein jährliches BIP-Wachstum von 4,5 % prognostiziert, und obwohl in der ersten Jahreshälfte 2023 eine Verlangsamung erwartet wird, wird ab der zweiten Jahreshälfte mit einer günstigen Entwicklung gerechnet, fügte er hinzu. Um das Wachstum aufrechtzuerhalten, habe die Regierung das Defizitziel für 2022 von 5,9 % auf 4,9 % gesenkt, staatliche Investitionen nach Möglichkeit aufgeschoben, Sparmaßnahmen bei öffentlichen Einrichtungen angeordnet und eine Reihe von Konsolidierungsmaßnahmen angekündigt, um den Haushalt ausgeglichen zu halten, so Varga. Als „großartiges Ergebnis“ sei das Defizit seit Mai „kaum gewachsen“ und der zentrale Haushalt habe im September einen Überschuss erzielt, ein Ergebnis, das die Regierung im Oktober beibehalten wolle.

In der Zwischenzeit befinden sich die Gespräche mit der Europäischen Union über die Freigabe der ungarischen EU-Finanzmittel in der „Endphase“, sagte er. Als Ergebnis „konstruktiver Gespräche“ haben die Parteien einen „ehrgeizigen Wiederaufbauplan“ in den Bereichen Demografie, grüner Wandel, Infrastruktur und Digitalisierung aufgestellt, sagte er. Die Pläne könnten planmäßig bis Mitte November teilweise umgesetzt werden, was Ungarn den Zugang zu den Wiederaufbau- und Kohäsionsfonds der EU eröffnen würde, sagte er. Ungarn sei gestärkt aus vergangenen Krisen hervorgegangen, sagte Varga und fügte hinzu, dass man hoffe, dass es in dieser Krise nicht anders sein werde. „Obwohl wir dem Krieg in der Ukraine physisch nahe sind, sind unsere mittelfristigen Aussichten besser als die anderer EU-Länder, die weiter entfernt sind“, sagte er und wies darauf hin, dass Ungarns BIP in diesem Jahr eines der größten Wachstumsraten in der Region aufwies.

In Bezug auf die Beziehungen zwischen Ungarn und den USA sagte Varga, dass die USA einer der wichtigsten Handelspartner Ungarns seien, mit einem bilateralen Handelsvolumen von 7,1 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Davon entfielen 4,2 Milliarden Dollar auf ungarische Exporte, fügte er hinzu.

Mehr als 1.700 amerikanische Unternehmen schufen im Jahr 2020 2.496 Arbeitsplätze und weitere 1.000 im letzten Jahr, inmitten der Coronavirus-Pandemie, sagte er. Die Regierung hat mit 92 von ihnen ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Das Finanzministerium sagte in einer Erklärung, dass die Beschäftigungszahlen in Ungarn, wo die Zahl der Erwerbstätigen in den letzten zehn Jahren von 3,7 Millionen auf 4,7 Millionen gestiegen ist, eine „gute Ausgangsbasis“ für Maßnahmen gegen die Folgen des Krieges darstellen. Neben der rekordverdächtig niedrigen Arbeitslosigkeit seien auch die Investitionen in einer robusten Verfassung, hieß es. Die Regierung finanziere Steuersenkungen und unterstütze energieintensive KMU, während sie gleichzeitig das Haushaltsgleichgewicht bewahre, heißt es in der Erklärung. Dank dieser Maßnahmen sei „die Finanzierung Ungarns trotz des sich verschlechternden externen Umfelds gesichert, und ungarische Anleihen werden bei Auktionen um ein Vielfaches überzeichnet“, so das Ministerium.