Áder drängt auf Finanzierung zur Lösung der Klimakrise

Die Bereitstellung von Finanzmitteln zur Lösung der durch die Klima- und Wasserkrise verursachten Probleme sei von entscheidender Bedeutung, sagte der ehemalige ungarische Staatspräsident János Áder auf einem Vorbereitungstreffen für die Wasserkonferenz der Vereinten Nationen 2023 in New York. Ein heute investierter Dollar spare sechs Dollar an vermiedenen Sanierungskosten, sagte Áder am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf Wirtschaftswissenschaftler. „Die Klima- und Wasserkrise ist bereits da“, sagte er. „Wir haben es zwar versucht, aber wir konnten sie nicht verhindern.“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Welt müsse sich nun an die Krise anpassen, sagte Áder und fügte hinzu, dass globale, regionale und lokale Klimadaten benötigt würden, um zu bestimmen, was getan werden müsse, um die Krise zu überwinden und wie viel dies kosten würde. Die Welt verfüge über das Wissen und die Technologie, um die durch die Krise verursachten Probleme zu bewältigen. Die Frage sei nur, ob sie die Ressourcen bereitstellen könne, „um die Absicht zu handeln in tatsächliche politische und wirtschaftliche Maßnahmen umzusetzen“. Áder schlug vor, einen „Plan B“ für den Fall zu entwickeln, dass die Welt nicht in der Lage sein sollte, die zur Bewältigung der Krise erforderlichen Mittel bereitzustellen. Dazu gehöre die Durchführung von Pilotprojekten, um zu beweisen, dass sich solche Investitionen lohnen, sagte er.

Die Projekte könnten ähnlich wie die Entwicklung der Abwasserbehandlung in Afrika sein, wo 80 % der Abwässer unbehandelt abgeleitet werden, was zu ernsten ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Problemen führt. Vor dem Treffen trafen die Teilnehmer mit UN-Botschaftern zusammen, um über die Einbeziehung der Klima- und Wasserkrise und datengestützter Entscheidungsfindung in die Wasserkonferenz 2023 zu diskutieren.