Bankenverband beanstandet Verlängerung des Einfrierens der Kreditzinsen

Die ungarischen Banken haben vor einem Rückgang der Kreditvergabe an Privat- und Firmenkunden gewarnt, der auf die zusätzlichen Belastungen zurückzuführen ist, die ihnen von der Regierung auferlegt wurden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Die hohe Belastung der Banken und die Unsicherheit, die durch die nachfolgenden Eingriffe in die vertraglichen Beziehungen verursacht wird, hat nun ein kritisches Niveau erreicht, das nur zu einem deutlichen Rückgang der Kreditvergabe an Privat- und Firmenkunden führen kann“, so der ungarische Bankenverband. Das Regierungsdekret zur Verlängerung des Einfrierens der Kreditzinsen für KMU „verzerrt die Marktbedingungen weiter und stellt die rechtliche Verbindlichkeit von privatrechtlichen Verträgen in Frage. Es liegt im grundlegenden Interesse der Banken, dass ihre Kunden – ob Privatpersonen oder Unternehmen – ihre Zahlungsfähigkeit aufrechterhalten, ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen und sich entwickeln“, so der Verband. „Die Banken haben auch bisher bedürftigen Kunden gezielt geholfen und bleiben Partner bei der Entwicklung aller darauf abzielenden fairen und angemessenen Lösungen. Das Einfrieren der Kreditzinsen in seiner jetzigen Form ist weder verhältnismäßig noch zielführend“, heißt es weiter.

Der Bankenverband wies darauf hin, dass die Produkte des Széchenyi-Kartensystems während der Pandemie zu den wichtigsten Säulen der Kreditvergabe an KMU gehörten und wesentlich dazu beitrugen, den Liquiditäts- und Investitionsbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen zu decken. Die Anpassung dieser Produkte an das höhere Zinsumfeld würde den Unternehmen auch in der jetzigen Zeit eine wichtige Hilfe sein, so die Kommission. „Rechtsunsicherheit führt zu verzerrten Marktbedingungen und einer geringeren Kreditvergabekapazität, was die Fähigkeit des Bankensektors, die Wirtschaft zu schützen und zu stärken, schwächt“, fügte er hinzu.