Regierungsprogramm für ungarische Dörfer wirkt dem Bevölkerungsrückgang entgegen

Das Regierungsprogramm zur Entwicklung von Dörfern hat dazu geführt, dass sich der Bevölkerungsrückgang in 1.200 Ortschaften umgekehrt hat, sagte ein Regierungsbeamter am Donnerstag in Felgyő, Komitat Csongrád-Csanád, in Südungarn – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Alpár Gyopáros, der im Rahmen des Regierungsprogramms „Ungarische Dörfer“ eine renovierte Schule eröffnete, sagte, die Einwohner hätten die demografische Wende in den betroffenen Dörfern bezeugt. Es sei notwendig zu verstehen, warum die lokale Bevölkerung geschrumpft sei und warum junge Menschen die Dörfer verlassen hätten, um Lösungen für die Umkehrung dieses Trends zu finden.

Zu den Maßnahmen des Programms gehören die finanzielle Unterstützung von Familien, der Ausbau von Nebenstraßen, die Rettung lokaler Geschäfte und die Entwicklung kommunaler öffentlicher Dienstleistungen in Verbindung mit Gebäuderenovierungen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass Schulen, Kindergärten und medizinische Kliniken weiterhin in den Dörfern angesiedelt sind.