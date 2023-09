Csák: Familien als Schlüssel zur Nachhaltigkeit des Rentensystems

Familien, die heute Kinder aufziehen, sind der Schlüssel zur „Sicherung der Renten für künftige Generationen“, sagte János Csák, der Minister für Kultur und Innovation, in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„In einigen Ländern geht die Geburtenrate zurück, während in anderen, insbesondere in Afrika, die Bevölkerung schnell wächst, was für jedes Land eine Herausforderung darstellt“, sagte er. Die ungarische Regierung arbeitet daran, die demografischen Trends umzukehren, um einen „Bevölkerungsaustausch“, eine mögliche Entwicklung dieser Trends, zu verhindern, sagte er. Die Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung von Familien mit Wohneigentum eingeführt, von Zuschüssen für den Erwerb von Wohneigentum bis hin zu Zinszuschüssen. Sie beabsichtigt, diese Unterstützung unter Berücksichtigung der Markttrends fortzusetzen, sagte er. Sie arbeitet auch daran, dass Mütter dank eines Programms zum Bau von Kinderkrippen und finanzieller Unterstützung „eine echte Chance erhalten, sich zwischen Arbeit und Zuhausebleiben zu entscheiden“, sagte er. Infolge dieser Maßnahmen ist die ungarische Geburtenrate auf 1,59 gestiegen. Nach der Pandemie erlitt sie einen Rückschlag und liegt nun bei 1,52. Die ungarische Bevölkerung würde sich auf natürliche Weise mit einer Rate von 2,1 reproduzieren, sagte er.