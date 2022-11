Eine Milliarde Forint für den Bau eines Radwegs in Esztergom

Der Bau eines sieben Kilometer langen Radweges, der das Zentrum von Esztergom mit dem Stadtteil Kertváros verbindet und mit EU- und staatlichen Mitteln in Höhe von fast einer Milliarde Forint gebaut wird, hat begonnen, so der Bürgermeister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ádám Hernádi, Bürgermeister von Esztergom, erklärte, dass der Radweg am Fuße der Mária-Valéria-Brücke beginnen und bis zum Palatinus-See, auch als Strand bekannt, führen wird. Das Fahrradverleihsystem Mária Valéria Bike, das mit Hilfe von Interreg-Mitteln eingerichtet wurde, wird um eine weitere Station entlang der Strecke in der Szalézi-Siedlung erweitert. Der Radweg wird auf einer Länge von etwa 2 km entlang eines Bahndamms in einem unbewohnten, bewaldeten Gebiet verlaufen. Um die Sicherheit der Radfahrer zu gewährleisten, wird eine Straßenbeleuchtung installiert. Es wird erwartet, dass die Radfahrer die fertiggestellte Straße in 8 Monaten benutzen können.