Bau der Umgehungsstraße bei Látrány

Die Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) hat während des Baus der Umgehungsstraße bei Látrány am 15. Oktober die Rádpusztaer Zufahrtsstraße zwischen der Hauptverkehrsstraße 67 und der Árpád utca in Balatonlelle voraussichtlich für zwei Monate gesperrt, berichtet das Bauforum magyarepitok.hu.

Der Bau des rund 10,2 Kilometer langen Straßenabschnitts am nördlichen Abschnitt der Landstraße 67 wird von der Strabag Általános Építő Kft. mit Hilfe von EU-Fördermitteln verwirklicht. Dabei wird die bestehende 2×1-spurige Landstraße in eine 2×2-spurige Schnellstraße mit räumlicher Trennung umgewandelt. Im Rahmen der Investition werden auch der Knotenpunkt zwischen der 67 und der Autobahn M7 sowie die Abfahrten nach Visz und Rádpuszta umgebaut. Darüber hinaus entstehen an diesem Abschnitt zwei Wildübergänge. Die Bauarbeiten sollen im Februar 2024 abgeschlossen werden.