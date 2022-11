Präsidentin Novák: Wer in Not ist, kann sich immer auf die Ungarn verlassen

„Wer in Not ist, kann sich immer auf die Ungarn verlassen. Deshalb bin ich heute nach Kiew gekommen und deshalb unterstützen wir die Initiative „Getreide aus der Ukraine““, sagte Präsidentin Katalin Novák am Samstag in Kiew – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Novák wurde von ihrem Amtskollegen Volodymyr Zelensky eingeladen, sich an dem humanitären Programm „Getreide aus der Ukraine“ zu beteiligen, das anlässlich des 90. Jahrestages des Holodomor, der großen ukrainischen Hungersnot von 1932/1933, ins Leben gerufen wurde, um Getreideexporte in die am stärksten von Hungersnöten und Dürre betroffenen Länder Asiens und Afrikas zu fördern. Novák sagte, als Präsidentin eines Nachbarlandes der Ukraine seien Frieden und Stabilität für sie von entscheidender Bedeutung. „Die Sicherung der Lebensmittelversorgungskette und des ungestörten Warenflusses ist nicht nur eine trockene Frage des Freihandels oder der Marktwirtschaft, sondern eine Frage von Leben und Tod“, sagte sie. Die Präsidentin fügte hinzu, dass sich die Ungarn nicht nur der Schrecken des Holodomor bewusst seien, sondern auch zu den wenigen Nationen gehörten, die dieser Tragödie gedenken. Sie verwies auf ein Mahnmal im Zentrum Budapests in der Nähe der Elisabethbrücke und auf eine Gedenkveranstaltung des ungarischen Parlaments anlässlich des Jahrestages. Das Parlament habe eine Entschließung über die große Hungersnot einstimmig angenommen, fügte sie hinzu.

Um die Autonomie der ethnischen Minderheiten in Ungarn zu gewährleisten, sind alle ethnischen Minderheiten durch einen Anwalt im Parlament vertreten, sagte sie. „Ich bin stolz darauf, dass es auch einen ukrainischen Vertreter im ungarischen Parlament gibt“, fügte sie hinzu. Novák sagte, die Tragödie, die sich vor 90 Jahren ereignete, „erinnert uns alle daran, dass auch heute noch viele Menschen, Männer, Frauen und vor allem Kinder, von einer Hungersnot bedroht sind“.

„Ungarn hat immer klar gesagt, dass die Hilfe dorthin gebracht werden muss, wo sie gebraucht wird. Wir, die Ungarn, sind da, wenn humanitäre Hilfe benötigt wird und wenn mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden müssen. Wir sind auch da, wenn es um medizinische Ausrüstung geht, die im Rahmen des humanitären Programms „Ungarn hilft“ geschickt oder gespendet wird. Und wir bieten auch direkte Hilfe an, wie wir es heute tun“, sagte Novák. Ungarn hat angeboten, im Rahmen des aktuellen Programms 10.000 Tonnen Getreide im Wert von 3,5 Millionen Dollar nach Afrika zu liefern, fügte sie hinzu. Ungarn hilft auch bei der Logistik, mit einem intermodalen Terminal an der ungarisch-ukrainischen Grenze, das dem schnelleren Transport und, wenn nötig, der Lagerung von Waren dient, sagte sie. Novák fügte hinzu, der Krieg in der Ukraine sei die wichtigste und dringendste Herausforderung in der Region. Die beiden Seiten müssten an den Verhandlungstisch zurückkehren, die diplomatischen Kanäle wieder öffnen und das Endziel sollte die Unterzeichnung eines fairen Friedensabkommens sein, das im Interesse aller sei.

Die Präsidentin sagte, sie sei seit sechs Monaten im Amt und habe die russische Aggression gegen das unabhängige Nachbarland Ukraine stets verurteilt. „Als Ehefrau und Mutter von drei Kindern bin ich schockiert über die Ereignisse im Nachbarland und teile den Schmerz und die Trauer aller Eltern, Mütter, Väter, Ehemänner, Großeltern und Kinder“, fügte sie hinzu. Novák sagte, es sei die Pflicht aller, den Opfern und Bedürftigen zu helfen, und fügte hinzu, dass die größte humanitäre Aktion in der Geschichte Ungarns im Gange sei, um den Ukrainern zu helfen. „Die Verantwortung von Wladimir Putin für diesen Krieg ist glasklar“, sagte sie. „Wir Ungarn haben uns von Anfang an gegen unnötiges Blutvergießen, Schmerz und Leid ausgesprochen“, fügte sie hinzu. „Ungarn und die Ukraine sind Nachbarn und unser Nachbar kann sich immer auf unsere Hilfe verlassen“, fügte sie hinzu. Novák äußerte die Hoffnung, dass das Jahr 2023 ein Jahr des Friedens sein wird.