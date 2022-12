Ungarn: Task Force zur Korruptionsbekämpfung tagt am 13. Dezember

Alle Positionen der neuen ungarischen Task Force zur Korruptionsbekämpfung, einem 21-köpfigen beratenden Gremium, das der Integrationsbehörde angegliedert ist, sind nun besetzt, und das Gremium wird seine erste Sitzung am 13. Dezember abhalten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zehn Mitglieder des Gremiums wurden von staatlichen Stellen entsandt, während weitere zehn, die NGOs und Privatpersonen vorbehalten sind, in einem öffentlichen Auswahlverfahren ausgewählt wurden, so die Behörde in einer Erklärung. Die Vertreter von sechs Nichtregierungsorganisationen, darunter Átlátszo, Transparency International und K-Monitor, sowie vier Privatpersonen haben sich Sitze in dem Team gesichert, das von Ferenc Bíró, dem Leiter der gesamten Behörde, geleitet wird. Die vor kurzem eingerichtete Integritätsbehörde hat die Aufgabe, alle Fälle von Betrug, Interessenkonflikten oder Bestechung im Zusammenhang mit der Finanzierung Ungarns durch die Europäische Union zu untersuchen.