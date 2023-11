Nächste Umfrage der Nationalen Konsultation wird drei wirtschaftliche Fragen enthalten

Die nächste Umfrage der Regierung im Rahmen der Nationalen Konsultation wird drei Fragen zu wirtschaftlichen Themen enthalten, die sich wesentlich auf die ungarische Wirtschaft und das Leben ungarischer Familien auswirken und sich mit „Brüssels Bemühungen, uns seinen eigenen Willen aufzuzwingen“ befassen, sagte die Regierungssprecherin am Dienstag. „Brüssel will, dass Ungarn schrittweise die Preissenkungen für Versorgungsunternehmen, das Einfrieren der Zinssätze und die Steuer auf Zufallsgewinne abschafft“, sagte Alexandra Szentkirályi in einem Video auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Eine Frage wird sich auf den Plan der Europäischen Kommission zur Preisobergrenze für Versorgungsunternehmen beziehen, dank derer Ungarn die niedrigsten Gas- und Strompreise in der Europäischen Union hat und Familien infolgedessen 181.000 Forint (474 EUR) weniger pro Monat für Energie bezahlen müssen, sagte sie. Die Ungarn werden auch nach ihrer Meinung zu Brüssels Plan gefragt werden, das Einfrieren der Zinssätze abzuschaffen, sagte Szentkirályi und wies darauf hin, dass das System bisher 300.000 Familien und etwa 30.000 Unternehmen vor möglichen Zinserhöhungen der Banken als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine geschützt habe. Eine dritte Frage wird die Forderung Brüssels betreffen, die Steuer auf unerwartete Gewinne abzuschaffen, die von multinationalen Unternehmen erhoben wurde, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der Krise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zusätzliche Gewinne erwirtschaftet hatten, sagte sie.

Der Ministerpräsident kündigte am vergangenen Freitag eine neue Umfrage im Rahmen der Nationalen Konsultation an, „um die Einheit zwischen den Wählern und der politischen Führung des Landes zu stärken“. Viktor Orbán sagte, die öffentliche Umfrage sei „eine gute Möglichkeit, einige sehr ernste Fragen zu stellen, von denen es jetzt 10-11 gibt, und den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu äußern“. Die Millionen von Antworten, die regelmäßig für solche Umfragen eingehen, „verschaffen der Regierung eine große Unterstützung, und die Regierung kann dann die Gespräche in Brüssel mit einer selbstbewussten Position gegenüber dem orkanartigen Gegenwind aus Brüssel führen“, fügte er hinzu.