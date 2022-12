Ungarn: Immobilienmakler erwarten Wertverluste bei Bestandsimmobilien

Die meisten Immobilienmakler haben in einer kürzlich durchgeführten Umfrage angegeben, dass sie einen Rückgang der Preise für bestehende Immobilien erwarten, so ein am Dienstag veröffentlichter Bericht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der vierteljährlichen Umfrage, die von dem Wirtschaftsforschungsunternehmen GKI und Masterplast im November gemeinsam durchgeführt wurde, sagten 48 % der 91 Immobilienmakler, dass die Preise für Immobilien in Budapest stagnieren würden und 33 sagten, dass sie um 1 % sinken würden, während nur 19 % sagten, dass sie mit steigenden Preisen rechnen. Dem Bericht zufolge könnten die Immobilienpreise in den westlichen Teilen des Landes um 4 % und im Osten sogar um 6 % sinken. Landesweit erwarten 33 % der Makler, dass die Preise für Neubauten steigen werden, während zwei Drittel von einer Stagnation der Preise ausgehen. In Budapest wird mit einem Anstieg der Neubaupreise um 5 % gerechnet, während in anderen Landesteilen ein Anstieg um 3 % erwartet wird. Die Mieten dürften in Budapest um 4 % und in den westlichen Regionen um 2 % steigen, während sie in den östlichen Regionen um 6 % sinken könnten, so die Umfrage.