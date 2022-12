Harvard Medical School startet klinische Forschungsausbildung an der Semmelweis-Universität

Die Harvard Medical School (HMS) in Boston und die Semmelweis-Universität (SE) haben am Freitag eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, die vorsieht, dass die HMS im nächsten Jahr ein Postgraduiertenprogramm für klinische Forscher an der SE in Budapest einführt, teilte die SE mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bewerber, die für das zwischen Juli 2023 und Juni 2026 laufende Programm zugelassen werden, werden an Live-Workshops und Webinar-Kursen teilnehmen, um Fähigkeiten zu erlernen, die für hochrangige klinische Forschungsprojekte in Bereichen wie Epidemiologie, Biostatistik, medizinische Ethik und professionelle Führung unerlässlich sind, so die SE in einer Erklärung. Im Rahmen der Vereinbarung wird die HMS den Lehrplan bereitstellen und seine Umsetzung überwachen, während die SE 50 % des jährlichen Stipendiums für 50 Stipendiaten beisteuern wird. Die Semmelweis-Universität hat einen Beitrag von 250.000 Dollar für das Programm vorgesehen, hieß es. Die Vereinbarung wurde von Ajay K. Singh, dem Direktor des Ausbildungsprogramms der HMS, und Béla Merkely, dem Rektor der Semmelweis-Universität, unterzeichnet.