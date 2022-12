Universität Pécs weltweit auf Platz 21 der grünsten Universitäten

Die Universität Pécs (PTE) wurde im UI GreenMetric World University Rankings Programm, das 1.050 Universitäten weltweit bewertet, auf Platz 21 gesetzt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Als grünste Universität Ungarns hat die PTE viel erreicht, aber es ist klar, dass sie für weitere Innovationen offen bleiben muss, um den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern“, sagte Katalin Szili, Mitglied des Nachhaltigkeitsrates der Universität, am Montag. Der Rektor der PTE, István Decsi, sagte, die Universität werde sich weiterhin für Nachhaltigkeit einsetzen und „das Umweltbewusstsein in allen Bereichen“ fördern. Laut der Rangliste ist die grünste Universität der Welt die Wageningen University and Research in den Niederlanden, gefolgt von der Nottingham Trent University und der University of Nottingham im Vereinigten Königreich.