Nachhaltigkeit in 50 Studiengängen an 17 ungarischen Universitäten

Nachhaltigkeit wird in 50 Studiengängen an 17 ungarischen Universitäten gelehrt, vor allem in den Bereichen Ingenieurwesen und Landwirtschaft, sagte der Staatssekretär für Innovation und Hochschulbildung am Samstag auf der Nachhaltigkeitsausstellung Planet Budapest 2023 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bei einem Rundtischgespräch mit Katalin Czippán, Mitglied der Ungarischen Nationalen UNESCO-Kommission, sagte Balázs Hankó, die Aufgabe der Universitäten sei es, zukunftsfähig zu sein. „Wenn wir die Zukunft an den Universitäten gestalten wollen“, dann sollten die Studierenden handlungsfähig sein, sollten die Zukunft gestalten können. „Unsere Studierenden sollen die Welt in eine gute Richtung bewegen können, und das geht nur, wenn wir nachhaltig sind“, sagte Hankó. Im Sinne der Nachhaltigkeit arbeiten Forscher an ungarischen Universitäten unter anderem an der Ersetzung von PET-Flaschen und Papier, so der Staatssekretär.