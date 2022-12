Orbán begrüßt Abkommen zwischen Aserbaidschan und Ungarn über Stromkabel

Ungarn und seine Partner haben sich zu einem einzigartigen Projekt verpflichtet: dem Bau des weltweit längsten Unterseekabels, das Strom von Aserbaidschan über Georgien und Rumänien nach Ungarn liefern soll, so der Ministerpräsident vor der feierlichen Unterzeichnung eines Abkommens – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die EU befinde sich in einem „strategischen Vakuum“, in dem die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten die Energie- und Wirtschaftssicherheit ihrer Länder durch die Erschließung und Sicherung neuer Energiequellen gewährleisten müssten, sagte Viktor Orbán am Samstag in Bukarest. Er sagte, dass die Energiequellen in der kaspischen Region „in angemessener Entfernung“ lägen und das Kabelprojekt eine „innovative Lösung“ für ihre Nutzung bieten würde. Das Kabel, das Aserbaidschan mit Strom versorgt, der hauptsächlich aus Wind- und Sonnenenergie erzeugt wird, wird 1.195 km lang sein und durch ein optisches Internetkabel ergänzt, das Rumänien und Georgien verbindet.

Orbán unterzeichnete die Vereinbarung mit seinen rumänischen und georgischen Amtskollegen und dem Präsidenten Aserbaidschans im Beisein der EU-Kommissionspräsidentin. Außenminister Péter Szijjártó sagte, das neue Kabel werde eine Kapazität von 3 GW haben und „einen Weltrekord in Bezug auf seine Länge brechen“. Eine Machbarkeitsstudie soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein, und der Bau wird dann „theoretisch“ weitere drei bis vier Jahre dauern, sagte er. Er begrüßte, dass die Europäische Kommission das Projekt als eine Investition von gemeinsamem Interesse betrachtet und 2,3 Mrd. Euro dafür bereitgestellt hat.