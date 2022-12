Europäische Kommission nimmt Partnerschaftsabkommen mit Ungarn an

Die Europäische Kommission hat am Donnerstag die Partnerschaftsvereinbarung mit Ungarn über Kohäsionsmittel für den Haushaltszeitraum 2021-2027 genehmigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Mittel, die Ungarn im Rahmen der Vereinbarung zustehen, werden zur Verbesserung der Verwaltungskapazität Ungarns, zur Förderung der Transparenz und zur Verhinderung von Bestechung sowie für Umweltzwecke und Investitionen in die Digitalisierung verwendet, erklärte die Kommission. Die Vereinbarung enthält einen detaillierten Fahrplan für Ungarn, um Maßnahmen in Bezug auf die Verwaltungskapazität zu ergreifen und Probleme in Bereichen wie der Transparenz des öffentlichen Auftragswesens, der Wirksamkeit von Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen, der Verhinderung von Betrug und Interessenkonflikten sowie der Verbesserung der Kapazitäten der Empfänger von Kohäsionsfonds zu behandeln, so die Kommission.

Sie fügte hinzu, dass „dieser Fahrplan eng mit dem Konjunkturprogramm und der Konditionalität der Rechtsstaatlichkeit verbunden ist“. Die Mittel in Höhe von insgesamt fast 22 Milliarden Euro werden Ungarn dabei helfen, zu gemeinsamen Prioritäten wie einer ausgewogenen Entwicklung des ländlichen Raums, einer fairen Umweltpolitik und dem digitalen Wandel beizutragen, während sie gleichzeitig den Aufbau eines innovativen und integrativen Wohlfahrtsmarktes unterstützen werden, so die Kommission.