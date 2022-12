Zentralbank sieht immer deutlicheren Inflationsrückgang in der zweiten Hälfte des Jahres 2023

Die ungarische Zentralbank geht davon aus, dass die Inflation in der zweiten Jahreshälfte 2023 aufgrund interner und externer Faktoren „immer deutlicher“ zurückgehen wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Darüber hinaus wird sich das verlangsamte Wirtschaftswachstum ab Juli „schnell erholen“, sagte Zentralbankdirektor András Balatoni am Donnerstag bei der Vorstellung des jüngsten vierteljährlichen Inflationsberichts der ungarischen Nationalbank. Der Bericht geht davon aus, dass die Inflation im Jahr 2023 zwischen 15,0 und 19,5 % liegen wird, nachdem für dieses Jahr eine Spanne von 14,5 bis 14,7 % erwartet wurde. Was die externen Faktoren betrifft, die zum Rückgang der Inflation beitragen, so erwähnte Balatoni den Rückgang der Weltmarktpreise für Energie und Rohstoffe, das Nachlassen der Schwierigkeiten in den Produktionsketten und einen Rückgang der weltweiten Lebensmittelpreise und Frachtkosten. Als interne Faktoren nannte er die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, einen Rückgang der verfügbaren Einkommen und des Verbrauchs sowie das Nachlassen der Basiseffekte von Steuermaßnahmen.

Die ungarische Inflationsrate von mehr als 20 % führte er auf die Energiepreise und die steigenden Kosten zurück. Die Unternehmen erzielten Preise, die deutlich über den Kosten lägen, und die Unternehmensgewinne stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 34 %, fügte er hinzu. Auch in anderen Regionen seien die Gewinne gestiegen, sagte Balatoni, allerdings nicht in dem Maße wie in Ungarn. Er sagte, die Inflation könne „nicht mehr durch steigende Kosten erklärt werden“ und betonte, dass die Unternehmen „überkompensiert“ hätten. In Ungarn seien die Lebensmittelpreise am stärksten angestiegen, sagte Balatoni, und zwar deutlich stärker als in anderen Ländern der Region. „Die Ursachen für diesen massiven Preisanstieg bei einer breiten Palette von Produkten müssen untersucht werden“, fügte er hinzu.

Die Preise für verarbeitete Lebensmittel stiegen um 25 %, während die Inflation bei unverarbeiteten Lebensmitteln 18 % betrug, so Balatoni. Auch die Lebensmittelimporte hätten den VPI in die Höhe getrieben, und die Abschwächung des Forint habe sich rasch in den Verbraucherpreisen niedergeschlagen. Die Marktteilnehmer hätten die Auswirkungen der Preisobergrenzen für Lebensmittel kompensiert, sagte er und fügte hinzu, dass die Einzelhandelsumsätze sogar eher zu- als abgenommen hätten. Balatoni sagte, es sei fraglich, ob die Einzelhändler die Preise für Waren, die sie erhöht haben, sofort senken werden, sobald die Preisobergrenzen aufgehoben werden. Er sagte auch, dass die Preisobergrenzen die Nachfrage nach bestimmten Produkten erhöht hätten, was zu Unterbrechungen der Produktionskette geführt habe. Er wies darauf hin, dass infolge der Preisobergrenzen Käse aus Polen 25 % billiger geworden sei, während Hühnerfleisch aus Rumänien billiger sei.

Der für die zweite Hälfte des nächsten Jahres prognostizierte Wirtschaftsaufschwung stütze sich auf anhaltende Investitionen und eine hohe Beschäftigung. Balatoni wies darauf hin, dass die Zentralbank das BIP-Wachstum im nächsten Jahr auf 0,5-1,5 % und in den Folgejahren auf 3-4 % schätzt.