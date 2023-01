Eine Ausstellung mit Werken von El Greco (1541-1614) im Budapester Museum der Schönen Künste hat seit ihrer Eröffnung Ende Oktober mehr als 100.000 Besucher angezogen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Ausstellung mit über 50 Werken des Künstlers, darunter Leihgaben aus dem Prado, dem Louvre, der National Gallery in London und der National Gallery of Art in Washington DC, läuft bis zum 19. Februar 2023.