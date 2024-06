Investitionsförderung ist in der derzeitigen Wirtschaftslage entscheidend

Investitionsförderung sei in der derzeitigen wirtschaftlichen und geopolitischen Lage von zentraler Bedeutung, sagte der Leiter der ungarischen Investitionsförderungsagentur (HIPA), nachdem die Europäische Kommission die staatliche Beihilfe für ein Fahrzeugteilewerk im unterentwickelten Norden des Landes blockiert hatte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



István Joó sagte, die Entscheidung der Europäischen Kommission stehe im Widerspruch zum neuen europäischen Wettbewerbsabkommen der EU-Staats- und Regierungschefs und behindere die Erneuerung des Kontinents. „Schlechte Entscheidungen in Brüssel haben die europäische Wettbewerbsfähigkeit in den letzten Jahren auf einen Tiefpunkt gebracht“, fügte er hinzu. „Ungarn hat keine Lust, dabei mitzuhelfen. Die Regierung wägt weitere mögliche Schritte ab“, sagte er. Die Europäische Kommission erklärte am Dienstag, sie habe festgestellt, dass die Pläne Ungarns, 43,8 Millionen Euro an staatlichen Beihilfen für das von GKN Automotive Hungary geplante Werk zu gewähren, nicht mit den EU-Beihilfevorschriften übereinstimmten. „Ungarn konnte nicht nachweisen, dass die Beihilfe ausschlaggebend dafür war, dass der Begünstigte seine Investition in Ungarn tätigte“, erklärte die Kommission.