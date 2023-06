Novák: B9-Gruppe unterstützt Ukraine und Frieden

Die „Bukarest 9“-Gruppe ist entschlossen, die Ukraine weiter zu unterstützen und den Frieden in dem Land so bald wie möglich wiederherzustellen, erklärte die ungarische Präsidentin nach der Teilnahme an der Sitzung der Gruppe am Dienstag in Bratislava – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Hauptaugenmerk des Treffens lag auf der Stärkung der Sicherheit und Stabilität in Europa, so Katalin Novák. Neben den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten – Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, Rumänien, Litauen, Lettland, Estland und Bulgarien – nahm auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teil, und der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky schickte eine Videobotschaft, sagte sie.

Die B9 verabschiedeten eine Erklärung, in der sie sich verpflichten, die Ukraine weiter zu unterstützen und den Frieden so schnell wie möglich wiederherzustellen, so Novák. Die Erklärung verurteile den „ungerechtfertigten“ Angriff Russlands und erkenne das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung an, fügte sie hinzu. Novák wies darauf hin, dass sie Zelensky bei einem früheren Besuch in Kiew ihr Beileid zu den „unerklärlichen, brutalen und tragischen Angriffen auf die ukrainische Zivilbevölkerung“ ausgesprochen habe und dass die B9 bereit sein müsse, der Ukraine weitere humanitäre Hilfe zu leisten. Ungarn hat seit Beginn des Krieges rund 2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen.

Gleichzeitig „müssen die Bukarester Neun auch beim Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg und auch danach präsent sein“, sagte sie. Novák warnte vor „unrealistischen Versprechungen“ an die Ukraine, die „militärische Entscheidungen auf der Grundlage realistischer Erwartungen“ treffen müsse. Die Gruppe unterstütze „eine Perspektive für die Ukraine, Mitglied der NATO zu werden“, und die Politik der offenen Türen der Allianz im Allgemeinen, sagte sie. Die B9 „ermutigt die Ukraine zu weiteren Reformen“, um Mitglied der EU und der NATO zu werden, sagte Novák und fügte hinzu, dass sie auch die Notwendigkeit sehe, die Rechte von Minderheiten in der Ukraine zu respektieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der europäischen Sicherheit sei die Stabilität auf dem westlichen Balkan, sagte Novák und fügte hinzu, dass mehrere ungarische Soldaten bei Unruhen im Kosovo verletzt worden seien, wo sie als Mitglieder der KFOR-Mission der NATO dienten. Stoltenberg erklärte in einem Tweet nach der Veranstaltung, er habe ein „gutes Gespräch“ mit Novák, der „Präsidentin unseres geschätzten Verbündeten Ungarn“, geführt.