Lantos: Ausweitung der Nutzung geothermischer Energie hat Priorität

Die Ausweitung der Nutzung geothermischer Energie ist eine Priorität der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft, da dies die Energiesicherheit der EU erhöhen und gleichzeitig dazu beitragen würde, schädliche Emissionen zu reduzieren, sagte Energieminister Csaba Lantos nach einer Sitzung des Rates für Verkehr, Telekommunikation und Energie am Montag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Geothermische Energie, die unabhängig vom Wetter ist, kann Strom zu vorhersehbaren und stabilen Preisen liefern, sagte Lantos auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Dan Jørgensen, dem EU-Kommissar für Energie und Wohnungsbau. Ein neuer Bericht der Internationalen Energieagentur, der von Ungarn in Auftrag gegeben wurde, zeigt, dass nur 1 Prozent der geothermischen Energieressourcen erschlossen sind, was weit unter dem Potenzial liegt. Ungarn gehöre zu den wenigen Ländern, die versuchen, die geothermische Energie zu nutzen, sagte er und wies darauf hin, dass die Stadt Szeged eines der größten geothermischen Heizsysteme der Welt betreibe.

Auf der Tagung wurde eine Schlussfolgerung des Rates angenommen, in der die Europäische Kommission aufgefordert wird, eine Strategie auf EU-Ebene auszuarbeiten, um die Nutzung geothermischer Energie sowie die Suche nach neuen Vorkommen und Bohrungen zu beschleunigen. Er fügte hinzu, dass eine gemeinsame Energiepolitik erforderlich sei, um die Durchführung von Bohrungen zu vereinfachen, potenzielle Risiken zu ermitteln und geplante Investitionen zu fördern. In Bezug auf die Kernenergie sagte er, das Thema spalte die Gemüter, aber immer mehr EU-Länder sähen ein, dass es sich um eine kohlenstofffreie, nachhaltige und relativ billige Energiequelle handele, die „uns auf lange Sicht begleiten wird“. Nur vier europäische Länder seien gegen die Kernenergie, fügte er hinzu.

Ein weiterer strittiger Punkt sei die russische Energie, da die meisten europäischen Länder auf den Seetransport angewiesen seien. Aber vier Binnenländer in Mitteleuropa beziehen den Großteil ihrer Energie „durch Rohre und Kabel“. Ungarn und seine Nachbarländer, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, verfügen über große Gasspeicher, sagte er und wies darauf hin, dass Ungarn 80 Prozent seines jährlichen Gasbedarfs speichern kann. Durch die Kombination von einheimischer Produktion und gespeichertem Gas sei die Versorgung des Landes in diesem Winter gesichert, sagte er. Lantos sagte, dass Versuche, Ungarn aufgrund von Sanktionen daran zu hindern, seine Energie über Pipelines zu importieren, mit einem Veto beantwortet würden.