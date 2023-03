Szijjártó drängt auf schnellere EU-Erweiterung

Außenminister Péter Szijjártó forderte am Mittwoch eine Beschleunigung der EU-Erweiterung. Die Integration der Länder des westlichen Balkans würde die EU stärken und bei der Bewältigung der aktuellen Probleme helfen, sagte er in Sarajevo – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó traf sich mit seinem bosnisch-herzegowinischen Amtskollegen Elmedin Konaković in Sarajevo und stellte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach den Gesprächen fest, dass der Krieg in der Ukraine die EU vor ernsthafte Herausforderungen stelle, so das Außenministerium in einer Erklärung. Die Situation habe gezeigt, dass die EU einen Fehler begangen habe, als sie in der Vergangenheit die Erweiterung hinausgezögert habe, sagte er. „Sollte der Westbalkan Teil der EU sein, könnten die dramatischen Auswirkungen der gegenwärtigen schwierigen Situation viel leichter bewältigt werden“, sagte er und fügte hinzu, dass der Beitritt der Westbalkanstaaten die EU auch gegen illegale Migration stärken würde. Szijjártó kritisierte die Mitgliedsstaaten, die „die Erweiterung rhetorisch unterstützen, aber den Prozess ansonsten blockieren“. Er forderte die „Anti-Erweiterungsländer“ auf, den Prozess nicht länger zu blockieren, „da dies der EU schadet und ein Risiko für die nationale Sicherheit Ungarns darstellt“, sagte er. Die Stabilität in Bosnien-Herzegowina sei eine Priorität für Ungarn, sagte er und forderte die EU auf, „sinnvolle Schritte“ zu unternehmen, um die Integration des Landes zu erleichtern.