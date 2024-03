Szijjártó: Montenegro bereit für die EU

Die ungarische Regierung ist der Ansicht, dass Montenegro auf die Mitgliedschaft in der Europäischen Union vorbereitet ist, sagte Außenminister Péter Szijjártó – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Beitritt des westlichen Balkanlandes würde dem Block inmitten der derzeitigen Schwierigkeiten die nötige neue Energie verleihen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem montenegrinischen Amtskollegen Filip Ivanović in Podgorica wies Szijjártó darauf hin, dass Ungarn in der zweiten Jahreshälfte den turnusmäßigen Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernimmt, und zwar in einer Zeit, in der die Union vor großen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen steht. „Diese Herausforderungen haben die Europäische Union in eine Negativspirale gestürzt, aus der sie sich nur befreien kann, wenn sie von außen einen neuen Energieschub erhält“, sagte er. „Diese lebenswichtige neue Energie kann von den ehrgeizigen, aufstrebenden und schnell wachsenden Staaten des westlichen Balkans kommen“, sagte Szijjártó. „Deshalb wird Ungarns Hauptziel während seiner sechsmonatigen Präsidentschaft darin bestehen, den Erweiterungsprozess zu beschleunigen.“ Szijjártó sagte, dass die Erweiterung „im Schneckentempo“ voranschreite, was er hauptsächlich auf die Tatsache zurückführte, dass die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten den Prozess derzeit nicht unterstütze, „und vor allem nicht seine Beschleunigung“.