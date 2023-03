Gulyás: Ungarn hält sich aus dem Krieg heraus

Ungarn hält sich weiterhin aus dem Krieg in der Ukraine heraus, fordert einen Waffenstillstand und Friedensgespräche und wird weiterhin Waffenlieferungen boykottieren, so der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In den letzten Wochen habe es „immer mehr besorgniserregende Äußerungen“ gegeben, die einen Waffenstillstand ablehnten und eine Verlängerung des Krieges befürworteten, sagte Gergely Gulyás auf einer Pressekonferenz. Diese Aufrufe deuten eher auf eine Eskalation hin als auf eine friedliche Lösung, für die sich die ungarische Regierung einsetzt, sagte er. Ungarn weigere sich weiterhin, Waffen zu liefern, sei aber weiterhin aktiv an der Erhöhung der Verteidigungskapazitäten und der Verbesserung der Verteidigungsausrüstung im Rahmen der NATO beteiligt, sagte er. Ungarn erfülle alle seine Pflichten, um die Ostflanke der NATO zu stärken, aber ausschließlich zu Verteidigungszwecken, in Übereinstimmung mit dem Nordatlantikvertrag, sagte er. Es wird erwartet, dass die NATO auf ihrem Sommergipfel in Litauen eine Entscheidung über den Plan zur Stärkung ihrer Ostflanke treffen wird, sagte er. Ungarn war eines der ersten Mitglieder, das eine schnelle Eingreiftruppe aufstellte, der auch US-amerikanische, italienische, kroatische und türkische Truppen angehören, die unter ungarischem Kommando stehen, sagte Gulyás und fügte hinzu, dass diese Eingreiftruppe Verteidigungszwecken dient und nicht in den Krieg zwischen Russland und der Ukraine verwickelt wird.