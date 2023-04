Karácsony drängt auf Förderung von Solarenergie für Eigentumswohnungen

Die Ziele der Budapester Klimastrategie können nicht erreicht werden, ohne dass Eigentumswohnungen in Solarenergieprojekte einsteigen, sagte Bürgermeister Gergely Karácsony am Mittwoch auf einer Konferenz zu diesem Thema – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In seiner Eröffnungsrede mahnte der Bürgermeister an, dass die „bürokratischen Hindernisse“, die der Erzeugung von Solar- und Windenergie im Wege stehen, „in Wirklichkeit auf politischen Gründen beruhen“. Karácsony sagte, die Stadt Budapest könne Eigentumswohnungen dabei helfen, „einen ehrgeizigen Trend … eines exponentiellen Wachstums bei der Nutzung von Solarenergie“ wieder aufzunehmen, sobald die bürokratischen Hindernisse beseitigt seien. Er sagte, die schlechte Finanzlage der Stadt erlaube es nicht, solche Projekte ganz oder teilweise zu finanzieren, aber sie könne Dienstleistungen wie Planung oder Beratung anbieten. Sobald sich „die Bankzinsen normalisiert haben“ und das regulatorische Umfeld „Möglichkeiten bietet“, könnte die Stadt Budapest „viel für die Beteiligung der Budapester an der Energiewende tun“, so der Bürgermeister.