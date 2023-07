Szijjártó: Ungarn trotz Angriffen für Frieden

Ungarn werde sich trotz aller Angriffe, Kritik und Fake News weiterhin für den Frieden in der Ukraine einsetzen, denn je länger der Krieg dauere, desto mehr Menschen würden sterben, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte während einer Diskussion über die Ukraine vor der UN-Vollversammlung in New York, er sei der Vertreter einer Nation, die seit 500 Tagen in unmittelbarer Nähe des Krieges lebe und bereits einen hohen Preis für den Konflikt gezahlt habe, da viele ethnische Ungarn bei den Kämpfen gestorben seien, so das Ministerium. Seit mehr als einem Jahr konzentriere sich die internationale Politik darauf, was sie über den Krieg denke, sagte er. Es wäre höchste Zeit, auch darüber zu sprechen, was sie über den Frieden denken und wie er erreicht werden könnte, wie die Lösung aussehen könnte, fügte er hinzu. Er sagte, die Lösung sollte „ausschließlich am Verhandlungstisch und nicht auf dem Schlachtfeld“ gesucht werden. „Diejenigen, die für einen Aufschub der Verhandlungen plädieren, riskieren, dass mehr Menschen sterben … und der Wiederaufbau länger und teurer wird“, sagte er.

Er lobte die Bemühungen um eine friedliche Lösung und verwies auf die Anstrengungen des Vatikans, der Türkei, Chinas und afrikanischer Staaten. Szijjártó sagte, dass die Mitglieder der Europäischen Union in allen Fällen von bewaffneten Konflikten an weit entfernten Orten friedliche Lösungen und den Dialog unterstützten, im Fall der Ukraine jedoch einen anderen Weg eingeschlagen hätten.