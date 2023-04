Szijjártó: Post-Cotonou-Abkommen wird Liste der nationalen Zuständigkeiten enthalten

Das Post-Cotonou-Abkommen mit der Organisation der Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (OACPS) wird eine „Negativliste“ der Themen enthalten, die in nationaler Zuständigkeit verbleiben sollen, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Mittwoch in Mauritius nach einem Treffen mit seinem mauritischen Amtskollegen Alan Ganoo – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Liste werde den Arbeitsmarkt und Regelungen zur sozialen Integration umfassen, wobei es den Nationalstaaten überlassen bleibe, die „Anzahl und den Grad der Integration von Einwanderern in die Gesellschaft“ zu bestimmen, sagte er. Jutta Urpilainen, die EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften, hat ebenfalls eine schriftliche Erklärung abgegeben, in der sie garantiert, dass die Passagen des Abkommens, die sich auf sexuelle Rechte beziehen, für die Mitgliedsstaaten in keiner Weise rechtlich bindend sind, so Szijjártó. Außerdem werde dem Dokument eine Erklärung hinzugefügt, „in der wir erklären, dass wir unsere Kinder schützen werden und dass die Sexualerziehung das alleinige Recht der Eltern ist“, fügte er hinzu. „Da alle Entscheidungen in Bezug auf Migration und Sexualerziehung sowie die Beschäftigung und Integration von Ausländern in den Händen der Mitgliedsstaaten bleiben und wir keine rechtliche Verpflichtung in Bezug auf sexuelle Rechte haben werden, glauben wir, die Erwartungen des Parlaments erfüllt zu haben und können der Unterzeichnung des Post-Cotonou-Abkommens durch die EU zustimmen“, sagte Szijjártó.

Bei dem Treffen sprachen Szijjártó und Ganoo auch die bilateralen Beziehungen an, und Ungarn erklärte sich bereit, mauritischen Studenten, die in Ungarn studieren möchten, 15 staatliche Stipendien anzubieten. Auch der Tourismus floriert: Im ersten Quartal besuchten mehr als 3.000 Ungarn das ostafrikanische Land, und die Zusammenarbeit im Bereich der Wasserwirtschaft und des Umweltschutzes ist in vollem Gange.