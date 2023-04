Novák: Papst bringt „Friedensbotschaft“

Papst Franziskus wird Ermutigung, Hoffnung und eine „Friedensbotschaft“ mitbringen, wenn er an diesem Wochenende Ungarn besucht, so Präsidentin Katalin Novák – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Interview mit der deutschen katholischen Wochenzeitung „Die Tagespost“ sagte die Präsidentin, dass der letzte Papstbesuch in Ungarn fast 30 Jahre zurückliege. Sie glaube, dass Ungarn einen „großen Eindruck“ auf Franziskus gemacht habe, als er das Land besuchte, um die Abschlussmesse des Internationalen Eucharistischen Kongresses im Jahr 2021 zu feiern. Die Präsidentin sagte, der Besuch des Papstes sei eine Ehre nicht nur für die Katholiken, sondern für alle Ungarn. „Wir leben seit über einem Jahr im unmittelbaren Schatten des Krieges“, sagte Novák und fügte hinzu, dass alle Nationen auf eine friedliche, stabile und sichere Welt hofften. „Das ist die Botschaft, die wir brauchen.“ Sie sagte, der Papst könne eine Schlüsselrolle bei der Herbeiführung von Friedensgesprächen in der Ukraine spielen. „Er kann direkt zu beiden Konfliktparteien und ihren jeweiligen Partnern sprechen“, sagte Novák. „Er ist derjenige, der Brücken bauen und Mauern durchbrechen kann.“ Die Ungarn verurteilen die russische Aggression und stehen zu einer souveränen Ukraine, wollen aber Frieden, sagte Novák und begrüßte, dass immer mehr Politiker die dringende Notwendigkeit von Friedensgesprächen erkennen.