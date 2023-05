Deutsch: Europäische Kommission hält Gelder aus politischen Gründen zurück

Die Europäische Kommission hält unter dem Druck der ungarischen „Dollar-Linken“ und der europäischen Linken aus politischen Gründen EU-Entwicklungsgelder für Ungarn zurück, sagte Tamás Deutsch, ein Europaabgeordneter der regierenden Fidesz, am Sonntag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Ich vertraue darauf, dass die Kommission diesen ungesetzlichen Zustand nicht aufrechterhalten wird“, sagte er gegenüber Kossuth Radio. Deutsch sagte: „Wir, die Ungarn, müssen seit Jahren mit der Tatsache leben, dass verschiedene Institutionen der Europäischen Union Schauprozesse gegen unser Land führen und versuchen, massiven politischen Druck auf Ungarn auszuüben, der auf Lügen, Verleumdungen, Beschimpfungen und zunehmend unhöflichen politischen Etiketten ohne jegliche Grundlage beruht.“

Der Grund dafür sei, dass Ungarn die illegale Migration ablehne, während Brüssel eine Pro-Migrationspolitik betreibe und „versucht, diese den Mitgliedsstaaten aufzuzwingen“. Deutsch sagte, die Ungarn sagten Nein zum Gender-Ideologie-Wahnsinn, sie wollten ihre Kinder schützen und würden keine Gender-Propagandisten in Kindergärten und Schulen zulassen. Das ungarische Kinderschutzgesetz erlaube es nicht, den Eltern das Recht zu nehmen, die Erziehung ihrer Kinder zu kontrollieren, sagte er. Er fügte hinzu, dass Ungarn im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine konsequent auf der Seite des Friedens gestanden habe, während Brüssel eine kriegsbefürwortende, hawkistische Position eingenommen und eine fehlerhafte Sanktionspolitik betrieben habe. „Wir müssen zugeben, dass dieser politische Druck bisher erfolgreich war, weil Polen und Ungarn keinen Zugang zu den ihnen zustehenden Entwicklungsgeldern hatten“, so der Abgeordnete.

Ende Mai wird der Rat für Allgemeine Angelegenheiten des Europäischen Rates eine weitere Anhörung abhalten, die 11. im Rahmen des Artikel 7-Verfahrens, sagte Deutsch, aber „sie werden nichts Neues sagen, nichts Konkretes, die Anschuldigungen werden weitergehen, das vorbereitete Urteil wird gefällt werden“. Er wies darauf hin, dass die Mitglieder des Haushaltskontrollausschusses des Europäischen Parlaments demnächst Ungarn besuchen werden, aber es ist bereits klar, dass sie mit einem Vorurteil anreisen werden: „Sie werden auf jeden Fall Korruptionsgespenster in Ungarn sehen, sie werden unweigerlich feststellen, dass der Rechtsstaat in Trümmern liegt“, sagte er. „Sie interessieren sich nicht für das, was hier passiert, egal welche Fakten wir ihnen präsentieren, die ihrer ursprünglichen Haltung widersprechen, sie werden trotzdem ihre ursprüngliche diffamierende Position wiederholen“, sagte Deutsch.