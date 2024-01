Szijjártó an die EU: Hören Sie auf, die westlichen Balkanstaaten zu bedrohen

Außenminister Péter Szijjártó hat die Europäische Union aufgefordert, die „Bedrohung und Erpressung“ der westlichen Balkanstaaten einzustellen, um eine erfolgreiche Integrationspolitik zu gewährleisten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem bosnischen Serbenführer Milorad Dodik am Freitag in Banja Luka erklärte Szijjártó, dass eine Priorität der bevorstehenden ungarischen EU-Ratspräsidentschaft die Beschleunigung der EU-Integration der westlichen Balkanstaaten sein werde. Er sagte, die EU brauche neue Impulse und Ambitionen, und der westliche Balkan „kann all dies bieten“. Der Minister forderte die EU auf, mit der Region „mit einer respektvollen Stimme“ zu sprechen und den Willen der Menschen in der Region und die Ergebnisse der dortigen Wahlen ernst zu nehmen. Szijjártó sagte, Ungarn werde sich weiterhin dagegen wehren, dass ein in den westlichen Balkanstaaten gewählter politischer Führer auf eine Sanktionsliste gesetzt wird. Ungarn werde sich auch dem Abzug von Entwicklungsgeldern widersetzen, da dies „die hier lebenden Menschen bestrafen würde“, fügte er hinzu. Unterdessen unterstützt Ungarn im Sinne einer „verantwortungsvollen Nachbarschaftspolitik“ weiterhin ein Programm für landwirtschaftliche Betriebe der Republika Srpska. Die betreffenden Unternehmen müssen die Gelder im Rahmen des Programms für den Kauf von in Ungarn hergestellten Geräten verwenden, so dass auch die Ungarn davon profitieren würden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren