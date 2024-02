Mittel- und osteuropäische sowie baltische Staaten unterzeichnen Kooperationsabkommen

Vertreter von neun mittel- und osteuropäischen sowie baltischen Staaten, darunter Ungarn, haben am Donnerstag in Paris das Kooperationsabkommen des 3-Meere-Wasserstoffrates unterzeichnet, das die Entwicklung des Wasserstoffsektors in der Region zum Ziel hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und die Ukraine unterzeichneten das Abkommen auf der größten Konferenz des Sektors, der Hyvolution, so der ungarische Verband für Wasserstofftechnologie. Ziel sei es, Möglichkeiten zu erforschen und zu nutzen, um den Übergang zu Wasserstoff als Energieträger zu beschleunigen und so zur Erreichung der Null-Emissionsziele beizutragen, so der Verband. Verbandschef István Lepsényi sagte, die Unterzeichner würden sich für eine gerechte Verteilung der EU-Fördermittel in Mittel- und Osteuropa einsetzen. Er äußerte die Hoffnung, dass das Abkommen die regionale Finanzierung, die Zusammenarbeit in diesem Sektor und die Entwicklung wettbewerbsfähiger grüner Energie unterstützen wird.