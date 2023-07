Mehr als zehntausend Teilnehmer beim Durchschwimmen des Balaton

Mehr als 10.000 Amateur- und Profisportler nahmen am 41. Lidl Balaton-Schwimmen teil, das von Samstag auf Sonntag verlegt wurde. Das klassische 5,2 Kilometer lange Kräftemessen zwischen Révfülöp und Balatonboglár wurde nach Angaben der Veranstalter von fast 9.500 Schwimmern in Angriff genommen, die durch den etwas stärkeren Wind aus Südwest behindert wurden, der ihnen das Schwimmen im größten See Mitteleuropas erschwerte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Knapp 1.000 Schwimmer nahmen die 2,6 Kilometer lange Strecke von Balatonboglár aus in Angriff und kehrten nach einem Halbkreis wieder an dieselbe Stelle zurück, während 700 Amateur-SUP-Boarder die Balatonüberquerung zwischen Révfülöp und Balatonboglár absolvierten. „Trotz der Verschiebung haben mehr als 10.000 Menschen die verschiedenen Strecken des 41. Lidl Balaton-Schwimmen im oder auf dem Wasser absolviert. Trotz des etwas stärkeren Windes am Morgen als erwartet, war die Veranstaltung in ihrem 41. Jahr ein großer Erfolg“, sagte Árpád Kocsis, der Renndirektor des BSI.

Die größte Freiwasserschwimmveranstaltung Ungarns zog Teilnehmer aus 1.071 Orten und 49 Ländern an, die insgesamt mehr als sechs Millionen Forint an die Bátor Tábor Stiftung, die Várva Várt Stiftung und den ungarischen Wasserrettungsdienst spendeten. Die Teilnehmer aller drei Wettbewerbe erhielten individuelle Medaillen und ein reichhaltiges Teilnahme-Paket, das von den Sponsoren zur Verfügung gestellt wurde.