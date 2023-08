Rosatom beginnt mit dem Bau von Kernreaktoren in Paks

Atomstroyexport, eine Einheit des russischen Atomkonzerns Rosatom, hat mit dem Bau neuer Reaktoren für das Projekt Paks 2 begonnen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarische Subunternehmer haben mit den Bodenvorbereitungen für die Fundamente und das Gehäuse der WWER-1200-Reaktoren begonnen. Die Bauphase wurde eingeleitet, nachdem ungarische und russische Vertreter am 18. August einen Zusatz zum Vertrag über den Bau der beiden neuen Kernkraftwerksblöcke unterzeichnet hatten. Im Bereich des Blocks 6 müssen rund 1 Million Kubikmeter Erde ausgehoben und abtransportiert werden, und diese Arbeiten sollen bis zum Ende des Herbstes abgeschlossen sein, heißt es in der Erklärung des Unternehmens. Die neue Bauphase betrifft alle Hauptbauwerke und erfordert eine erhebliche Aufstockung des Personals, der Maschinen und der Ausrüstungen, heißt es in der Erklärung, an der rund 10.000 Personen beteiligt sind.