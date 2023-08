Slowenisches Unternehmen baut Batterierecyclinganlage in Nordungarn

Die slowenische Andrada-Gruppe wird in Alsózsolca in Nordungarn eine Batterierecyclinganlage mit „modernster Technologie“ errichten, so der Außen- und Handelsminister am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Außenministerium zitierte Péter Szijjártó mit den Worten, dass die neue Anlage sicherstellen werde, dass „elektrische Batterien in Ungarn ohne jegliche Auswirkungen auf die Umwelt produziert werden … wobei auch das Recycling der Batterien gewährleistet ist.“ Dem Minister zufolge hält Andrada „viermal so strenge Umweltvorschriften ein wie die in Ungarn geltenden“. Er fügte hinzu, dass es sich bei der neuen Technologie um eine eigene Technologie von Andrada handele, die darauf abziele, „die Batterieproduktion zirkulär zu machen und die Umwelt vor jeglichem Abfall zu schützen“. Er fügte hinzu, dass die neue Technologie zuerst in Alsózsolca angewandt werden soll. Die neue Anlage, die für 10 Mrd. Forint (26,2 Mio. EUR) gebaut werden soll, wird die Kapazität haben, 10.000 Tonnen Batterien pro Jahr zu recyceln. Die Regierung beteiligt sich mit 4,7 Milliarden Forint an dem Projekt, das 200 neue Arbeitsplätze schaffen wird, heißt es weiter.