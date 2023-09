Ungarn braucht neue Versorgungswege

Wegen des Krieges in der Ukraine sind Versorgungswege blockiert oder zerstört worden. Ungarn braucht daher neue, und die türkischen Staaten können eine Brücke zwischen Ost und West bilden, sagte der Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ungarn hat einen neuen Gasvertrag mit der Türkei unterzeichnet und wird ab Anfang nächsten Jahres 275 Millionen Kubikmeter Gas kaufen, sagte Péter Szijjártó in Istanbul gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg und fügte hinzu, dass Ungarn zum ersten Mal selbst Gas aus der Türkei bezieht. In der Zwischenzeit geht ein türkischer Bauriese eine strategische Zusammenarbeit mit Ungarns größtem Eisenbahnbauunternehmen ein, und sie werden sich gemeinsam an Ausschreibungen in europäischen Drittmärkten beteiligen. Turkish Airlines ist ein wichtiger Akteur auf dem ungarischen Zivilluftfahrtmarkt, und die Fluggesellschaft werde sich in Zukunft noch stärker auf Ungarn konzentrieren, sagte er.

Auf die Frage, was die Europäische Union von Ungarns Schritten gegenüber den türkischen Staaten und insbesondere der Türkei halte, bezeichnete Szijjártó die EU als „heuchlerisch“. Regierungen, die dem internationalen liberalen Mainstream abschwören, werden auf ungerechte und unbegründete Weise angegriffen, fügte er hinzu. Wie im Falle Ungarns werde auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan oft beschuldigt, undemokratisch zu sein. In beiden Ländern verfügten die Regierungen jedoch über ein enormes demokratisches Mandat, das „jeder europäische Politiker gerne gewinnen würde“, so der Minister.