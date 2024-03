Ungarn und Tschad vereinbaren umfassende Zusammenarbeit zur Stärkung der regionalen Stabilität

Ungarn startet eine umfassende Zusammenarbeit mit dem Tschad, um die Sicherheit und Stabilität in der Sahelzone zu stärken, die Wirtschaft zu entwickeln und die Ursachen der Migration zu bekämpfen, erklärte Außenminister Péter Szijjártó auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Mahamat Saleh Annadif – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Welt sei in eine „Ära der Gefahren“ eingetreten, wobei viele der Krisen mit dem Terrorismus in Verbindung stünden, der mit massiven illegalen Migrationswellen verbunden sei, sagte Szijjártó. Er fügte hinzu, dass Terrorismus und Migration einen „Teufelskreis“ bildeten, da ersterer eine Ursache für letztere sei und Migrationswellen von potenziellen Terroristen infiltriert werden könnten. „Deshalb besteht eine der ständigen großen Bedrohungen für die Europäische Union darin, dass die illegalen Massenmigrationswellen noch schlimmer werden“, sagte Szijjártó.

Der Terrorismus stelle in Afrika eine noch größere Bedrohung dar, während das schnelle Bevölkerungswachstum des Kontinents ernste wirtschaftliche Herausforderungen mit sich bringe. Er wies darauf hin, dass die Bevölkerung Afrikas in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich um 750 Millionen Menschen wachsen werde. „Das bedeutet, dass die wichtigste Frage aus europäischer Sicht ist, ob wir Europäer Afrika die Hilfe geben können, die es braucht, um der immer ernsteren terroristischen Bedrohung erfolgreich zu begegnen, und ob die afrikanischen Länder in der Lage sind, ihre Wirtschaft so weit zu entwickeln, dass sie diese schnell wachsende Bevölkerung auf dem Kontinent halten können“, sagte der Minister.

Szijjártó sagte, die Sahelzone gehöre zu den unruhigsten Regionen Afrikas und sei eine Quelle der Migrationswellen nach Europa. „Und wir müssen auch sehen, dass es sowohl für die Sahelzone als auch für Europa große Probleme geben wird, wenn Brüssel seine migrationsfreundliche Politik nicht ändert“, fügte er hinzu. Er lobte die „außergewöhnliche Stabilität“ des Tschads und stellte fest, dass das Sahelland bereit sei, die Zusammenarbeit mit der EU zu intensivieren und große Anstrengungen im Kampf gegen den Terrorismus unternehme. Ungarn und der Tschad hätten daher beschlossen, ein umfassendes Kooperationsprogramm zur Förderung der Stabilität in der Sahelzone und zur Eindämmung der Migrationswellen aufzulegen, so Szijjártó. Ziel sei es, die Sicherheitslage im Tschad und in der Sahelzone zu verbessern und einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum zu leisten, um die Ursachen der Migration möglichst wirksam bekämpfen zu können.

Ungarn wird Mitte März eine diplomatische Vertretung in N’Djamena eröffnen, wo ein Geschäftsträger seinen Posten antreten wird, sagte der Minister und verwies auf den Betrieb eines Zentrums für regionale Entwicklung und humanitäre Hilfe, das im Januar in der Hauptstadt des Tschad eröffnet wurde.