Steuerbehörde prüft Wahlkampffinanzierung von Karácsony

Wie die Tageszeitung Magyar Nemzet am Mittwoch berichtet, hat die OTP Bank einen Bericht im Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung der Steuerbehörde (NAV) über die Finanzierung der oppositionellen Bewegung 99 von Gergely Karácsony eingereicht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Laut einem offiziellen Bericht über die ausländische Einflussnahme auf die Wahlen im vergangenen Jahr, der für den nationalen Sicherheitsausschuss des Parlaments erstellt wurde, wurde Gábor Perjés, ein Partner von Karácsony, der Bürgermeister von Budapest ist, als einziger Einzahler auf das Bankkonto der Bewegung 99 identifiziert, und mehr als vier Fünftel des Geldes – 526 Millionen Forint (1,7 Mio. EUR), die auf das Konto eingezahlt wurden – waren in Euro- und Pfund-Banknoten.

Im Zusammenhang mit Presseberichten über Spendendosen und deren Übereinstimmung mit den von Perjés vorgelegten Unterlagen habe die OTP Bank eine interne Prüfung eingeleitet und festgestellt, dass die meisten Spenden von im Ausland lebenden Ungarn stammten und dass der Bank jeweils 2.000 bis 3.000 Banknoten vorgelegt worden seien, die meisten davon neue Euro-Scheine – meist im Wert von 50 und 100 Euro -, die in vielen Fällen fortlaufend nummeriert und zusammengeklebt waren, als kämen sie frisch aus der Druckerpresse. Außerdem entsprachen die Zahlungen dem Betrag, der unmittelbar nach der Zahlung an einen der wichtigsten Partner der Bewegung überwiesen wurde, so die Zeitung, die sich auf die DatAdat-Gruppe bezieht. Der Zeitung zufolge kam die OTP in ihrem Bericht zu dem Schluss, dass der Inhalt der Unterlagen, die der Bank von der Bewegung 99 zur Überprüfung der Herkunft der Gelder übermittelt worden waren, nicht mit den Tatsachen übereinstimmte und die Bank über die wahre Herkunft der Gelder getäuscht worden war.