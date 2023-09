Planet Budapest 2023 ab 27. September

Ungarn müsse sich in Bezug auf den grünen Wandel und den Klimaschutz „nicht schämen“, sagte der ehemalige Staatspräsident János Áder dem Nachrichtenportal Index in einem Interview, das am Donnerstag im Vorfeld der bevorstehenden Messe Planet Budapest 2023 veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Er sagte dem Portal, dass die Messe, die größte internationale Nachhaltigkeitsveranstaltung in Mitteleuropa, 140 ungarische Teilnehmer haben wird. Áder, Gründer und Vorsitzender der Blue Planet Climate Protection Foundation, die die Veranstaltung organisiert, sagte dem Portal, dass er in seiner Rede auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen im Jahr 2021 auf die dringende Notwendigkeit globaler Maßnahmen zur Verhinderung einer Klimakatastrophe hingewiesen habe. „Aber wie die Daten zeigen, hat sich seither in der Praxis nichts geändert“, sagte er. Die Kohlendioxidemissionen steigen von Jahr zu Jahr weiter an, und „was die Treibhausgasemissionen angeht, ist die Welt heute in einem schlechteren Zustand“, fügte Áder hinzu. Die bestehenden Vereinbarungen können nicht durchgesetzt werden, weil „jeder Angst hat, seine Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren“, sagte Áder und betonte, dass die einzige Lösung eine Vereinbarung der G20-Länder sei, die festlegt, welche Aktivitäten unterstützt und welche sanktioniert werden. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine behindere den Abschluss eines umfassenden Abkommens. Die Aufnahme von Klimagesprächen mit Russland, einem großen Umweltverschmutzer, sei unter den derzeitigen Umständen „unvorstellbar“.

In Bezug auf Ungarns Erfolge bei der Umstellung auf umweltfreundliche Technologien und beim Klimaschutz wies Áder darauf hin, dass das Land zu den 21 Ländern gehöre, die ihre CO2-Emissionen seit 1990 erheblich reduziert und gleichzeitig ihr BIP gesteigert hätten. In Bezug auf die Umstellung auf alternative Energiequellen verwies er auf die Verdoppelung der Solarenergiekapazität in jedem Jahr seit 2017. Die Messe in Budapest findet zwischen dem 27. September und dem 1. Oktober statt.