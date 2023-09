Szijjártó: Hilfe für arme Länder als Weg zum Frieden

Der beste Weg, um Frieden und Sicherheit zu gewährleisten, ist die wirtschaftliche Unterstützung der am wenigsten entwickelten Länder, sagte Außenminister Péter Szijjártó auf der derzeit in New York stattfindenden Generalversammlung der Vereinten Nationen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Erklärung des Außenministeriums sagte Szijjártó, bessere Lebensbedingungen in diesen Ländern trügen dazu bei, das Risiko von bewaffneten Konflikten und weiteren Migrationswellen zu verringern. Die ungarische Regierung hat ein länderspezifisches Entwicklungsprogramm aufgelegt, um diese Länder bei der Schaffung von Arbeitsplätzen sowie bei der Verbesserung von Bildung und Lebensbedingungen im Allgemeinen zu unterstützen. Mit dem Aktionsprogramm von Doha werde ein neues Kapitel der Zusammenarbeit auf der Grundlage von Solidarität, Fairness und gegenseitigem Respekt aufgeschlagen, sagte Szijjártó. Entwicklungsprogramme sollten auf gegenseitigem Respekt beruhen, ohne dass sich die Geberländer in die inneren Angelegenheiten der Empfängerländer einmischen, betonte er. Seit 2010 hat die ungarische Regierung die offizielle Direkthilfe Ungarns um 247 % erhöht, von jährlich 114 Millionen Dollar auf 400 Millionen Dollar, oder von 0,1 % des BIP auf 0,3 %, sagte Szijjártó. In diesem Jahr habe die Regierung bereits Dutzende von Millionen Dollar für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Bangladesch, Äthiopien, Laos und Uganda ausgegeben. Ungarische Unternehmen seien auch in den Bereichen Wasserwirtschaft, Lebensmittel, Landwirtschaft und IT tätig.