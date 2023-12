Szijjártó: Instabilität in Afrika könnte neue Migrationswellen auslösen

Instabilität und mangelnde Sicherheit in afrikanischen Ländern könnten weitere Migrationswellen nach Europa auslösen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn habe ein großes Interesse an Sicherheit und Stabilität in Afrika, und die Regierung arbeite mit anderen Regierungen zusammen, die sich entschieden gegen den Terrorismus engagierten, sagte Szijjártó und verwies auf die Unterstützung „Kenias und des Verteidigungsministers Aden Duale sowie der Vereinten Nationen und der Sondergesandten Hanna Serwaa Tetteh“. „Ziel ist es, in so vielen afrikanischen Ländern wie möglich Frieden zu schaffen und weitere Migrationswellen zu verhindern“, sagte er. Er sagte: „Der Migrationsdruck (auf Ungarn) nimmt vor allem wegen der sich weltweit ausbreitenden bewaffneten Konflikte zu, deshalb sind die UN-Friedensmissionen besonders wichtig, um neue Migrationswellen zu verhindern.“ Ungarn und Serbien teilen die Herausforderung der „Migrationssituation entlang der Westbalkanroute, wo Menschenschmuggler in einem militärischen System operieren und Waffen einsetzen“, so der Minister. „Wir müssen klar sein: illegale Migration muss abgelehnt werden“, sagte er und fügte hinzu, dass er das Thema mit dem serbischen Verteidigungsstaatssekretär Nemanja Starovic in Accra besprochen habe.

