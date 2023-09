Varga: Eindämmung der Inflation wichtigstes wirtschaftspolitisches Ziel der Regierung

Die ungarische Regierung betrachtet die Eindämmung der Inflation im Einvernehmen mit der Zentralbank als ihr wichtigstes wirtschaftspolitisches Ziel, sagte Finanzminister Mihály Varga am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In einem Rundtischgespräch am Eröffnungstag der 61. Wanderkonferenz der Wirtschaftswissenschaftler in Eger, im Nordosten Ungarns, sagte Varga, die Maßnahmen der Regierung zur Reduzierung der Inflationsrisiken seien erfolgreich. Dies spiegele sich auch in den Analysen der großen Rating-Agenturen wider, die durchweg positiv ausfielen, fügte er hinzu. Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in Ungarn in den letzten Jahren besonders locker gehalten, bis die Pandemie eine neue Situation für die Wirtschaftspolitik der Regierung schuf, bei der es in erster Linie darum ging, Arbeitsplätze zu retten, die Wirtschaft am Laufen zu halten und sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer in den von der Krise am stärksten betroffenen Sektoren nicht ohne Einkommen dastehen, so der Minister.

Er sagte, dass das Haushaltsdefizit auch in diesem Jahr weiter sinken werde und im nächsten Jahr auf das im Haushaltsentwurf 2024 festgelegte Ziel von 2,9 % des BIP fallen werde. Er wies darauf hin, dass eine Reihe großer staatlicher Investitionen bis Ende 2021 verschoben worden seien, und sagte, dass derzeit laufende Projekte gegebenenfalls ebenfalls verschoben werden könnten. Er sagte, die Regierung könne steuerliche Maßnahmen zur Erhöhung der Haushaltseinnahmen erwägen, wenn die Banken in diesem Jahr Rekordgewinne verbuchen. Das Kabinett könnte auch erwägen, die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen durch das Verteidigungsministerium zu verschieben und eine Überprüfung der subventionierten Kreditprogramme vorzunehmen, fügte er hinzu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Sprecherin der oppositionellen DK-Fraktion, Olga Kálmán, sagte, Varga habe „zugegeben, dass der Haushalt in Schwierigkeiten ist“. „Er deutete an, dass weitere Sparmaßnahmen bevorstehen könnten, und zeigte mit dem Finger auf die Gewinne der Banken“, fügte sie hinzu. Kálmán sagte, der Forint-Kurs sei „bei der Nachricht von weiteren Sparmaßnahmen“ eingebrochen. Die ungarischen Familien und Unternehmen können keine weiteren Sparmaßnahmen tolerieren, sagte sie. Die Folgen vergangener Sparmaßnahmen können nicht mit weiteren Sparmaßnahmen bewältigt werden, fügte sie hinzu.