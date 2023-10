Regierungssprecherin zum Internationalen Tag der älteren Menschen

Ungarn könnte ohne die Arbeit älterer Menschen nicht existieren, sagte die Regierungssprecherin anlässlich des Internationalen Tages der älteren Menschen am Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Alexandra Szentkirályi sagte auf Facebook, dass „wir an diesem Feiertag allen ungarischen Rentnern dafür danken, dass sie in den schwierigsten Zeiten des Landes, nach dem Weltkrieg, während der kommunistischen Diktatur, in den mageren Jahrzehnten des Sozialismus und nach dem Regimewechsel durchgehalten, gearbeitet und für ihre Familien gesorgt haben“. Sie fügte hinzu, dass die Achtung älterer Menschen seit 2010 Teil des Wertesystems der Regierung ist, ähnlich wie die Unterstützung von Familien mit Kindern. Die Regierung hat gesetzlich verankert, dass der Wert der Renten erhalten bleiben muss, weshalb sie jedes Jahr garantiert, dass die Renten in Höhe der Inflationsrate steigen, fügte sie hinzu. Der Fraktionsvorsitzende der mitregierenden Christdemokraten, István Simicskó, sagte in einer Erklärung, dass die Regierung entschlossen sei, das Niveau der Rentenkaufkraft zu erhalten. „Ältere Menschen können sich auf uns verlassen, denn wir wissen, dass sie es waren, die den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt haben“, fügte er hinzu.