Rétvári kritisiert EU-Entwurf der Krisenverordnung

Bei dem Anfang der Woche verabschiedeten Entwurf der EU-Krisenverordnung gehe es nicht um den Schutz der Grenzen, sondern um die weitere Ansiedlung illegaler Migranten, sagte der Staatssekretär des Innenministeriums, Bence Rétvári, am Sonntag dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Radio – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der auf dem Treffen der EU-Innenminister diskutierte Vorschlag werde zwar offiziell als Krisenregelung bezeichnet, so Rétvári, sei aber in Wirklichkeit ein weiterer „Migrantenmagnet“, der in Brüssel durchgesetzt worden sei. Er sagte, der Migrationspakt sei im Frühsommer vom Rat der Europäischen Union unter Umgehung der qualifizierten Beschlussfassung verabschiedet worden, ohne einen Konsens anzustreben, und bis jetzt fehle nur ein Teil, die sogenannte Krisenregelung. Zur Erläuterung des Inhalts des Zusatzbeschlusses sagte Rétvári, dass Brüssel im Falle des plötzlichen Auftauchens von Zehntausenden von Migranten das Recht haben wird, zu entscheiden, wie viele Migranten von den Mitgliedstaaten aus dem Krisenland aufgenommen werden sollen.

Es handelt sich um eine außerordentliche obligatorische Quote, die auf der Grundlage eines Ad-hoc-Beschlusses zustande gekommen ist und keinerlei Garantien enthält; der Begriff der Krisensituation ist nicht definiert, ebenso wenig wie das Verhältnis, in dem die Migranten verteilt werden sollen, sagte er. Er wies auch darauf hin, dass die Verpflichtung nicht in eine Geldstrafe umgewandelt werden könne, sondern dass die benannten Länder diese Migranten zwingend aufnehmen müssten. Rétvári bekräftigte die ungarische Position, dass die Außengrenzen geschützt werden müssten und Asylverfahren außerhalb der EU-Außengrenzen durchgeführt werden müssten. Er sagte, der Grund, warum die EU diese Migrationsverordnung so schnell verabschieden wolle, sei, dass die Wahlen zum Europäischen Parlament näher rückten und „sie befürchten, dass es mit dem Vormarsch der Populisten in den europäischen Institutionen nicht mehr so einfach sein wird, Unterstützung für die Migration zu finden“.