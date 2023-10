Bahnhof von Veszprém renoviert

Der Bahnhof von Veszprém und seine Umgebung wurden mit 1,2 Milliarden Forint renoviert. Bei der feierlichen Übergabe am Donnerstag betonte der Minister für Regionalentwicklung, Tibor Navracsics, dass die Entwicklungen in der Region im Sinne des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit geplant sind, was auch das Ziel der Modernisierung des Schienenverkehrs ist – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Lóránd Bói, stellvertretender Staatssekretär für Verkehrsstrategie, betonte, dass das Fahrgastaufkommen auf der Strecke Budapest-Veszprém um 20 % höher ist als vor einem Jahr. István Virág, stellvertretender Generaldirektor der MÁV Zrt. für den Bahnbetrieb, sagte, dass der Bahnhof und seine Umgebung mit 1,2 Milliarden Forint renoviert wurden, wovon 750 Millionen Forint aus dem Programm Kulturhauptstadt Europas und 454 Millionen Forint aus Eigenmitteln der MÁV finanziert wurden. Er fügte hinzu, dass der Fahrgastraum, die Gehwege, das Fahrgastinformationssystem, das Stadtmobiliar, die Bänke und ein Regenschutz renoviert wurden.

Péter Ovádi, Parlamentsabgeordneter für den 1. Wahlkreis des Komitats Veszprém, sprach über den haustierfreundlichen Bahnhof, der Reisende willkommen heißt, da ein Hundeauslauf und ein Chip-Lesegerät installiert wurden. Gyula Porga, Bürgermeister von Veszprém, betonte die Kraft und Bedeutung der Zusammenarbeit und hob die Rolle der MÁV und des Malteser Hilfsdienstes bei der Entwicklung hervor. Er sagte, es sei auch wichtig, dass das Gebiet um die Obdachlosenunterkunft des Malteser Hilfsdienstes neben dem Bahnhof erneuert werden konnte.