Novák führt Gespräche im Komitat Fejér

Präsidentin Katalin Novák hat am Donnerstag zu Beginn ihres zweitägigen Besuchs im Komitat Fejér in Zentralungarn Gespräche mit führenden Politikern und Beamten geführt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bei den Gesprächen im Schloss Károlyi in der Gemeinde Fehérvárcsurgó sagte Novák, sie habe von ihrem deutschen Amtskollegen die Idee erhalten, das Büro des Präsidenten kurzzeitig aus dem Sándor-Palast zu verlegen. Dasselbe werde jetzt in Ungarn gemacht, wobei das Präsidialamt in verschiedene Komitate verlegt werde, sagte sie und bemerkte, dass das Komitat Fejér der sechste Standort dieser Art sei. Novák sagte, der Zweck ihrer Besuche in den verschiedenen Komitaten sei es, sich persönlich über die Herausforderungen der jeweiligen Region, die Probleme der Einwohner und die Dinge, auf die sie stolz sind, zu informieren.