Ungarn entsendet 200 Soldaten in den Tschad

Ungarn bereitet sich darauf vor, im nächsten Frühjahr eine Mission von 200 Soldaten in den Tschad zu entsenden, wie der Verteidigungsminister in der Debatte über den Vorschlag am Mittwoch sagte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die vom Präsidenten des Tschads angeforderte Mission soll helfen, die Migration einzudämmen, zum Kampf gegen den Terrorismus beizutragen und die Sicherheit bei der Umsetzung eines Hilfspakets zu gewährleisten, das im Rahmen des Programms „Hungary Helps“ bereitgestellt wird, sagte Kristóf Szalay-Bobrovniczky. Der Minister wies darauf hin, dass die Sahelzone eine der Quellen der illegalen Migration sei, während das einzige stabile Land in dieser Region der Tschad sei. Die ungarische Regierung hat ihre Hilfe angeboten, weil „Probleme dort angegangen werden sollten, wo sie entstehen“, sagte er.