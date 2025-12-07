Szijjártó: Lieferung von Kernbrennstoffen für das Kernkraftwerk Paks ist eingetroffen

Die letzte für dieses Jahr geplante Lieferung von Kernbrennstoffen für das Kernkraftwerk Paks ist eingetroffen, sodass wir nun über ausreichende Vorräte für den Betrieb des Kernkraftwerks bis November 2028 verfügen, schrieb der Minister für Außenwirtschaft und Außenpolitik am Sonntag auf seiner Facebook-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Péter Szijjártó fügte hinzu, dass der Transport der Kernbrennstoffe auch in diesem Jahr durch die geopolitische Lage und die ablehnende Haltung einiger europäischer Länder erschwert wurde, weshalb die Transportroute mehrfach geändert werden musste und sowohl Luft- als auch Schienentransporte in Anspruch genommen werden mussten.