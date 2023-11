Demografischer Runder Tisch zur Förderung der Geburtenrate in Ungarn

Der Demografische Runde Tisch wurde gegründet, um Ungarn „von einem Land mit schrumpfender Bevölkerung zu einem Land mit wachsender Bevölkerung zu machen“, sagte Präsidentin Katalin Novák bei der Eröffnungssitzung des neuen Gremiums am Montag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Novák, die auch Leiterin des Runden Tisches ist, sagte, Ungarn habe sich „in den letzten 13 Jahren demografisch so positiv entwickelt, wie es in den hochentwickelten westlichen Ländern kaum je der Fall war.“ „Von den hinteren Reihen ist Ungarn ins Mittelfeld vorgedrungen“, sagte sie und fügte hinzu, dass „wir zwar einen familienfreundlichen Umschwung geschafft haben, aber noch keinen demografischen.“

Sie sagte, der Runde Tisch werde sich für eine demografische Wende einsetzen, um „die Bereitschaft zur Fortpflanzung auf das höchste Niveau in Europa zu heben … und einen über vier Jahrzehnte andauernden Negativtrend“ einer sinkenden Bevölkerungszahl umzukehren. „Wir sind vielleicht nicht genug, um das zu erreichen, aber ich denke, wir könnten eine Bewegung in Gang setzen, die, wenn sie von vielen unterstützt wird, diese Wende herbeiführen wird…“ Die Probleme einer schrumpfenden Bevölkerung könnten „logischerweise“ dadurch gelöst werden, „dass man die notwendigen Arbeitskräfte importiert und sich auf die Einwanderung verlässt, anstatt die Geburten zu fördern“, sagte die Präsidentin. Während sich viele Länder für diesen Ansatz entscheiden, „sehen wir in Ungarn die Lösung nicht in der Massenmigration, sondern in der Förderung der Geburtenrate“, sagte sie.

Bezüglich des neuen Gremiums sagte Novák, der Runde Tisch sei keine Regierungsbehörde. Die Mitglieder des Runden Tisches werden Empfehlungen an die Regierung aussprechen und „die Menschen ermutigen, sich am Dialog zu beteiligen“, fügte sie hinzu. Der Runde Tisch setzt sich aus Vertretern des privaten und des öffentlichen Sektors sowie der Wissenschaft zusammen; Sekretärin ist Agnes Hornung, die für das Gesundheitswesen zuständige Staatssekretärin. An der Eröffnungssitzung nahmen die Leiter der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, der Ungarischen Kunstakademie, des Zentralen Statistikamtes, des Staatsschatzes, der Nationalen Medien- und Rundfunkbehörde, der Nationalen Universität für den öffentlichen Dienst, des Kinderkrankenhauses Heim Pal und andere Beamte teil.