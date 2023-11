Rückgang im Wohnungsbau hält in Q1-Q3 an

Die Zahl der in Ungarn erteilten Baugenehmigungen für Eigenheime ist in den ersten drei Quartalen dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 42,7 % auf 14.894 zurückgegangen, wie aus den am Montag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der in den ersten drei Quartalen dieses Jahres gebauten Wohnungen belief sich auf 10.808, was einem Rückgang von 21 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Die Zahl der in der Hauptstadt gebauten Wohnungen betrug 3.234, was einem Rückgang von 29 % entspricht. Die Zahl der auf dem Land gebauten Wohnungen sank um 37 %, in kleineren Städten um 8,6 % und in Dörfern um 8,1 %.