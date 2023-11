Neueste Nationale Konsultation hat begonnen

Wie die Regierung am Freitag auf Facebook mitteilte, hat die jüngste öffentliche Umfrage der Nationalen Konsultation mit dem Titel „Schutz unserer Souveränität“ begonnen und umfasst 11 Fragen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der Umfrage werden Meinungen darüber eingeholt, ob die Energiesubventionen für Haushalte, die Obergrenze für Zinszahlungen auf Geschäftskredite und die Steuer auf übermäßige Unternehmensgewinne in Ungarn abgeschafft werden sollten, „wie Brüssel es will“. Es wird um Meinungen zu den Aussagen gebeten, dass Brüssel beabsichtige, „Migrantenghettos“ in Ungarn zu schaffen, und dass EU-Subventionen für palästinensische Organisationen auch der Hamas zugute kämen, während Brüssel auch immer mehr Waffen und „noch mehr Geld“ in die Ukraine schicken würde. Des Weiteren wird um Stellungnahmen zu den Aussagen gebeten, dass Brüssel genetisch verändertes ukrainisches Getreide in die Union einführen wolle, dass Brüssel das Kinderschutzgesetz abschaffen wolle und dass die ungarische Politik durch Geld „aus Brüssel und dem Ausland“ beeinflusst werde.